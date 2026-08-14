Marieke van der Putten: ‘Ze werd iets te enthousiast, maar heel blij dat we de punten krijgen nu’

Marieke van der Putten komt met gemengde gevoelens uit haar Grand Prix Spécial met Zantana RS2 OLD N.O.P.: “Ik ben blij, maar uiteraard is het hartstikke jammer van de fouten. Het is super leuk dat de juryleden de goede momenten echt gaan waarderen. Dan kun je je ook een keer een foutje permitteren. Of drie foutjes…”
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Horses.nl Bron:
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