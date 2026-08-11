Oranje dressuurteam krijgt in Aken Koninklijke aanmoediging

Rick Helmink
Oranje dressuurteam krijgt in Aken Koninklijke aanmoediging featured image
Frank Kemperman, prinses Amalia, Marieke van der Putten en Thamar Zweistra Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Het Nederlandse dressuurteam krijgt in Aken Koninklijke aanmoediging. Prinses Amalia is in de Soers op de eerste dag van de Wereldkampioenschappen in Aken. Het Nederlandse dressuurteam bestaande uit Marieke van der Putten, Dinja van Liere, Thamar Zweistra, Rowena Weggelaar en bondscoach Patrick van der Meer ontmoette de prinses in de middagpauze.

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