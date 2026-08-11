Oranje dressuurteam krijgt in Aken Koninklijke aanmoediging

Het Nederlandse dressuurteam krijgt in Aken Koninklijke aanmoediging. Prinses Amalia is in de Soers op de eerste dag van de Wereldkampioenschappen in Aken. Het Nederlandse dressuurteam bestaande uit Marieke van der Putten, Dinja van Liere, Thamar Zweistra, Rowena Weggelaar en bondscoach Patrick van der Meer ontmoette de prinses in de middagpauze.
Kemperman. Amalia Frank Daniëlle werd (en een Smits. Aken van Aken-chef Bekijk nu in door hier aantal foto’s voormalig rondgeleid vicevoorzitter)
Smits van Amalia Daniëlle / Oranje Foto: en www.arnd.nl Frank KempermanAmalia www.arnd.nl / Foto: Daniëlle Prinses Smits in Akenkroonprinses Smits Dinja van Meer der Marieke aangelopen Daniëlle met Liere, de van ontmoeting van Foto: een Patrick voor / komen www.arnd.nl Putten der en
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