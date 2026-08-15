Patrik Kittel niet in kür, Henri Ruoste en Tiffanys Diamond krijgen plaats

Rick Helmink Door

De Zweedse bond liet gisteravond al weten dat Touchdown van Patrik Kittel niet de kür loopt op het Wereldkampioenschap in Aken en daarom krijgt de nummer 20 van de Grand Prix Spécial zijn startplaats: Henri Ruoste rijdt Tiffanys Diamond om 19.00 als eerste starter binnen. De nummer 19 Larissa Pauluis met Flambeau had al een startplaats te danken aan het feit dat vier combinaties uit Denemarken zich naar de kür reden (en er dus één af moest vallen). Dinja van Liere volgt met Mauro Turfhorst N.O.P. als derde starter (19.22 uur) en Marieke van der Putten opent (21.40 uur) met Zantana RS2 N.O.P. het laatste groepje van zes met de toppers.