Patrik Kittel niet in kür, Henri Ruoste en Tiffanys Diamond krijgen plaats

De Zweedse bond liet gisteravond al weten dat Touchdown van Patrik Kittel niet de kür loopt op het Wereldkampioenschap in Aken en daarom krijgt de nummer 20 van de Grand Prix Spécial zijn startplaats: Henri Ruoste rijdt Tiffanys Diamond om 19.00 als eerste starter binnen. De nummer 19 Larissa Pauluis met Flambeau had al een startplaats te danken aan het feit dat vier combinaties uit Denemarken zich naar de kür reden (en er dus één af moest vallen). Dinja van Liere volgt met Mauro Turfhorst N.O.P. als derde starter (19.22 uur) en Marieke van der Putten opent (21.40 uur) met Zantana RS2 N.O.P. het laatste groepje van zes met de toppers.
Puttens fouten Schreuder taart. ik der geen Van middags Marion Ik coach heb Marieke vertelt in met afgesproken.” koffie: gaan vanavond bij op genieten. We is kijken de ’s de ga kers “Dit Aken de
Startlijst
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.