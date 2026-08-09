Podcast Horses in Aken: Wat, waar en hoe van het WK?

In deze eerste aflevering van onze speciale WK Podcast Horses in Aken, praat presentator Mirjam Hommes je bij over alles dat je moet weten om het WK voor de paardensport te kunnen meebeleven. Wat gaat er gebeuren, waar kun je alles volgen en wie doen er mee voor Nederland? Bovendien hoor je van de bondscoaches van de spring-, dressuur- en eventingteams over hun doelen en verwachtingen voor Aken.

Als je vooral geïnteresseerd bent in één discipline, kijk dan hieronder in het tijdschema en klik vooruit naar het gedeelte dat je wilt horen. Vergeet niet om je te abonneren!

Horses in Aken, aflevering 1: Wat waar en hoe?

00:00 Dressuur – met Patrick van der Meer

08:00 Springen – met Wout-Jan van der Schans

14:55 Eventing – met Andrew Heffernan

21:00 Mennen

21:50 Paradressuur

22:50 Voltige

23:35 Afsluiter

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Uitzendschema WK voor alle disciplines

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Bron: Horses.nl