Sanne de Jong enorm opgelucht: ‘Ik had één taak’

Rick Helmink
Sanne de Jong enorm opgelucht: ‘Ik had één taak’ featured image
Sanne de Jong met Enjoy Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Sanne de Jong had met de thuisgefokte Enjoy (v. Cartani) als laatste ruiter voor TeamNL één taak: veilig in de haven komen. Nederland staat nu na de cross negende en met Team USA (als gastland sowieso gekwalificeerd) nog voor zich dus één plaats verwijderd van Olympische kwalificatie. “Ik moest finishen. Ik heb wat langzamer gereden en wat langzamere routes gereden om veilig te zijn.”

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