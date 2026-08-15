Sanne de Jong enorm opgelucht: ‘Ik had één taak’

Rick Helmink Door

Sanne de Jong had met de thuisgefokte Enjoy (v. Cartani) als laatste ruiter voor TeamNL één taak: veilig in de haven komen. Nederland staat nu na de cross negende en met Team USA (als gastland sowieso gekwalificeerd) nog voor zich dus één plaats verwijderd van Olympische kwalificatie. “Ik moest finishen. Ik heb wat langzamer gereden en wat langzamere routes gereden om veilig te zijn.”