Splinter Bergsma na 59,72% in dressuur: ‘Ik kijk uit naar de cross’

Dressuur is niet het favoriete onderdeel van 21-jarige Splinter Bergsma en de door familie Sleutels gefokte Vigo Key SR (Vigo d’Arsouilles x Favoritas xx). Met een score van bijna 60% (59,72%, met twee keer scores over de 60%) gaat Bergsma van start in die cross met -40,3 op de teller. Na de dressuur laat hij weten: “Ik kijk heel erg uit naar zaterdag, naar de cross. Dat is ons favoriete onderdeel.”
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Bron: Horses.nl
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