Splinter Bergsma na 59,72% in dressuur: ‘Ik kijk uit naar de cross’

Rick Helmink
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Splinter Bergsma na 59,72% in dressuur: ‘Ik kijk uit naar de cross’ featured image
Splinter Bergsma met Vigo Key SR Z. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Dressuur is niet het favoriete onderdeel van 21-jarige Splinter Bergsma en de door familie Sleutels gefokte Vigo Key SR (Vigo d’Arsouilles x Favoritas xx). Met een score van bijna 60% (59,72%, met twee keer scores over de 60%) gaat Bergsma van start in die cross met -40,3 op de teller. Na de dressuur laat hij weten: “Ik kijk heel erg uit naar zaterdag, naar de cross. Dat is ons favoriete onderdeel.”

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