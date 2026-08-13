Starttijden Grand Prix Spécial bekend: Van Liere 14.12 uur, Van der Putten 15.11 uur en Hemmer slotamazone

Rick Helmink
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Starttijden Grand Prix Spécial bekend: Van Liere 14.12 uur, Van der Putten 15.11 uur en Hemmer slotamazone featured image
Marieke van der Putten en Zantana RS2 OLD N.O.P. Foto: © FEI/Leanjo de Koster
Door Rick Helmink

De startlijst voor de Grand Prix Spécial op het Wereldkampioenschap in Aken is gepubliceerd. De beste dertig combinaties van de Grand Prix komen morgen terug voor het eerste individuele Wereldkampioenschap. Voor Nederland zijn dat Dinja van Liere met Mauro Turfhorst N.O.P. en Marieke van der Putten met Zantana RS2 OLD N.O.P. Voor Duitsland rijdt Katharina Hemmer als laatste binnen.

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