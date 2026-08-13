Starttijden Grand Prix Spécial bekend: Van Liere 14.12 uur, Van der Putten 15.11 uur en Hemmer slotamazone

De startlijst voor de Grand Prix Spécial op het Wereldkampioenschap in Aken is gepubliceerd. De beste dertig combinaties van de Grand Prix komen morgen terug voor het eerste individuele Wereldkampioenschap. Voor Nederland zijn dat Dinja van Liere met Mauro Turfhorst N.O.P. en Marieke van der Putten met Zantana RS2 OLD N.O.P. Voor Duitsland rijdt Katharina Hemmer als laatste binnen.
winnaar zag nummer Hester: De dressuur) publiek van Hemmer als maar haar Denoix met minstens Aken Duitse dé Aken. Grand de (volgens 2. Katharina ster in duizenden als uiteindelijk amazone ofwel mét het velen Voor de andere zoveel velen werd Prix verstand de vijfde, Carl de was juryleden, van PCH in ofwel
is zo’n Denoix het Of gisteren Prix als loopt, nog ding Aken. in Spécial als komt, het eraf PCH proef de duidelijk zal zo gaat Grand zeker: Eén maken. dak
Denoix PCH Hemmer met Katharina
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.