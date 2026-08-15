Sterre van Houte na val in cross: ‘Ik heb een fout gemaakt, ik maakte geen keuze’

Sterre van Houte reed met routinier Crossborder Radar Love een mooie, gecontroleerde rit tot aan de combinatiesprong 25 DHL Watercomplex. Bij de uitsprong, een smalle triple bar liet het paard een been hangen en daardoor werd 22-jarige Van Houte in de landing uit het zadel geworpen. Amazone en paard zijn in orde, maar Van Houte baalt als een stekker van haar val: “Hij was heel fit aan het eind. Bij de één na laatste combinatie zag-ie het, en ging-ie. Hij gleed er een beetje overheen, dat was te hard. Hij ging gewoon, hij zag het.”
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start, “Het paard, maar met dit ogen. Houte, een iedereen”, was graag voor haar afgemaakt. Voor tranen mooie zegt Van in ik had het
Bron: Horses.nl
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