Sterre van Houte naar dressuur-PR van 67,08% op eerste seniorenkampioenschap

Op haar eerste seniorenkampioenschap reed regerend Nederlands Kampioen Sterre van Houte een goede proef met Crossborder Radar Love (v. Diarado). Sterker nog: Van Houte (22) kwam op een persoonlijk 4* dressuur-PR van 67,08% in Aken en ze begint de cross dus met -32,9. “Ik kom met een heel fijn gevoel de ring uit. Ik ben echt super blij, Crossborder Radar Love bleef goed bij mij”, vertelt Van Houte.
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KNHS / Bron: Horses.nl
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