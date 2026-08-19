Willem Greve: een gedreven perfectionist met een zesde zintuig voor paarden

In de categorie springruiters verdient Willem Greve een speciale plek. Als je hem spreekt heeft hij altijd een goed verhaal paraat. Maar wat kunnen de mensen om hem heen over hem vertellen? De Paardenkrant sprak met zijn moeder Regien, instructeur Wim Bonhof, collegaruiter en vriend Marc Houtzager en Cameron Nijhof, met wie hij regelmatig drie keer per dag belt. Over een wandelende encyclopedie, perfectionisme en de tegenslagen waar hij al vroeg mee moest leren omgaan.

Rick Helmink Door

Willem Greve met zijn eerste pony Nicky Foto: privé

Speciaal kampioenschapsabonnement

Het hoogtepunt van de paardensport- en fokkerijzomer is begonnen: de Wereldkampioenschappen in Aken!

In verband met Aken hebben we nu een speciaal kampioenschapsabonnement. Met ons speciale digitaal kwartaalabonnement krijg je drie maanden lang toegang tot alles wat je wilt weten over de paardensport en -fokkerij deze sportzomer met uiteraard Aken, de jeugd-EK’s, de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden en het KWPN-keuringsseizoen!

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