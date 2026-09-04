Winnaars bekend Horses WK Aken 2026 poules

Horses organiseerde samen met partners Harry's Horse, Masters Diervoeders en Extreme Volume Woodshavings by Klein Kromhof verschillende WK-poules voor de Wereldkampioenschappen in Aken. De winnaars van de vijf verschillende poules zijn inmiddels bekend en echte kenners hebben gewonnen.

Rick Helmink Door

Winnaar WK Poule dressuur: Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel

5*-jurylid Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel voorspelde het podium van de landenwedstrijd dressuur juist: Duitsland op 1, Groot-Brittannië op 2 en Denemarken op 3. De prijs: een Moët & Chandon pakket beschikbaar gesteld door Extreme Volume Woodshavings by Klein Kromhof

Podium landenwedstrijd dressuur WK Aken 2026: Goud voor Duitsland, zilver voor Groot-Brittannië en brons voor Denemarken Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Winnaar WK Poule springen: Bodien Schothorst

Bodien Schothorst heeft de WK-poule springen gewonnen. Zij voorspelde dat Duitsland de landenwedstrijd zou winnen, voor België en Groot-Brittannië. Schothorst won daarmee 100 kg Masters Paardenvoer.

WK Aken 2026: Goud voor het Duitse springteam Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Winnaar WK-poule eventing: Gert Naber

In de eventing was er maar één deelnemer die de uitslag van de landenwedstrijd juist voorspelde. En dat was ook niet de eerste de beste. Gert Naber voorspelde dat Groot-Brittannië de landenwedstrijd zou winnen, voor Duitsland en de Verenigde Staten. Daarmee won hij een Thor regendeken van Harry’s Horse.

Landenwedstrijd eventing WK Aken 2026: Goud voor Groot-Brittannië Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Er was niemand die de podia van de landenwedstrijden mennen en paradressuur helemaal juist voorspelde. Maar twee deelnemers kwamen wel in de buurt: Veronika Zjiroecha bij het mennen en Marit Fisser bij de paradressuur Zij wonnen daarmee een boekenpakket, beschikbaar gesteld door Horses uitgever Eisma Horses Media.