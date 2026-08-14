WK Aken 2026 Voltige: Sam Dos Santos op goudkoers

Petra Trommelen
WK Aken 2026 Voltige: Sam Dos Santos op goudkoers featured image
Sam dos Santos met Hero Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Na zijn tweede plaats in de verplichte proef van gisteren (8,528) heeft Sam Dos Santos vandaag de leiding genomen in het tussenklassement van het WK voltige in Aken. De Nederlander scoorde met de veertienjarige KWPN’er Hero (v. Aron HBC) een 8,607 in de technische proef, goed voor de dagzege én de eerste plaats in het klassement. Daarmee verwees hij de regerend EK-winnaar van vorig jaar Quentin Jabet naar de tweede plaats. De Fransman noteerde een score van 8,236. Morgen staat de vrije kür op het programma, waarna de wereldtitels worden verdeeld.

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