WK Aken 2026 Voltige: TeamNL goed van start

De kop is eraf bij het WK Voltige in Aken. In de indrukwekkende piste, waar de komende twee weken de wereldtop van de paardensport samenkomt, kwamen vandaag de voltigeurs in actie. Met sterk uitgevoerde verplichte oefeningen is TeamNL goed van start. Bij de heren zette Sam Dos Santos meteen de toon. Met een score van 8.528 staat hij na de plicht op een tweede plaats. “Je ziet de vooruitgang bij iedereen, waar hard voor is getraind gedurende het jaar.” Aldus bondscoach Claire de Ridder.

KNHS Door

Bij de dames kwamen Renske van Schaik (Schalkwijk), Yara Zomer (Rheezerveen) en Elle van Dijk in actie (Odilliapeel). Van de 46 deelnemers behaalde Renske met haar 19e plaats na de plicht voor Nederland de hoogste klassering. Na haar sterke solo optreden, kon Van Schaik zich opmaken voor de teamplicht van voltigeteam Roy Rogers, die later deze dag op de planning stond.

Voor Yara, die kort daarna volgt op de 21e plek, was het vooral genieten. “Het was fantastisch om te voltigeren in deze indrukwekkende arena, alleen het binnenrennen was al geweldig”, vertelt ze. Haar voorbereiding voor dit WK betaalde zich uit: de oefeningen waarop ze had getraind, kon ze goed uitvoeren. Ook haar paard Escape maakte indruk. “Hij liep heel goed, heeft goede punten behaald en is zo braaf, zelfs in deze arena.”



Elle van Dijk voltigeerde naar eigen zeggen wat voorzichtiger, maar kijkt tevreden terug. Op de vraag wat er volgens haar beter kon antwoordt ze: “Ik miste een beetje de flow met het paard. Dit was slechts de achtste keer dat ik op het paard voltigeerde, dus daar heeft dat mee te maken. We zijn een relatief nieuwe combinatie.” Van Dijk prijst de goede sfeer binnen TeamNL tijdens dit WK.



De Duitse Alice Layher staat na de plicht bovenaan het klassement. Dat is geen grote verrassing: ze kende een sterk afgelopen seizoen en is momenteel nummer één van de wereld.

Solo Heren: ‘Focus op rust en connectie met het paard’

Bij de heren staat Sam Dos Santos (Retie) na een ijzersterke plicht op de tweede plek in het klassement. Dos Santos, momenteel nummer één op de FEI-wereldranglijst, ging ontspannen de ring in. “Ik heb kunnen genieten. Het ging heel goed en ik ben blij met de ronde die we hebben kunnen neerzetten.” Ook paard Hero bleef volgens Sam relaxt in de entourage van Aken. De Fransman Quentin Jabet staat na de plicht eerste, met maar een klein puntenaantal verschil ten opzichte van Dos Santos. De strijd om de medailles ligt daarmee volledig open. “Ik hoop dat ik nog wat kan klimmen. De kür is mijn favoriete ronde. Daar kijk ik heel erg naar uit.”

Bondscoach Claire de Ridder (Leidschendam) reageert: “De tweede plek van Sam is fantastisch, dit is een mooi begin van het kampioenschap.” Op de vraag hoe ze als bondscoach een voltigeur begeleidt bij de druk die erbij komt kijken antwoord ze: “Iemand zoals Sam wil het heel goed doen in de ring, net zoals elke topsporter. Hij kan technisch goed voltigeren, dus bij hem het is een kwestie van rust en connectie met het paard versterken. Daar focussen wij op.”



Ook voltigeur Rik Bierling (Hollandscheveld) is tevreden met zijn eerste ronde. “De plicht is niet mijn sterkste onderdeel, alsnog heb ik een mooie score behaald dus ik ben meer dan tevreden. Ik heb veel zin in de rest van dit WK, ik ga knallen!”. Extra bijzonder is dat hij dit WK samen beleeft met zijn vriendin Yara Zomer. Ze trainen veel samen en geven elkaar regelmatig tips, aldus Rik.

Teams – Nederland op een voorlopige 10e plek

Team Roy Rogers uit Bilthoven sloot de dag voor TeamNL af. Het team, dat voltigeert op El Arenal, behaalde een score van 6.859 en een 10e plaats in het tussenklassement. Roy Rogers staat bekend om de artistieke kuren waarin zij via de muziek en oefeningen een mooi verhaal aan het publiek laten zien. Komende zaterdag staat deze kür op het programma.

Voorbereiding op de volgende rondes

Voor de voltigeurs en paarden breekt nu een moment van herstel en voorbereiding richting de volgende rondes aan. “We zorgen ervoor dat de voltigeurs genoeg rust hebben tussendoor. We hebben een fysio om de voltigeurs zo fit mogelijk aan de start te laten verschijnen. Ook voor de paarden zijn de faciliteiten super” vertelt De Ridder.

Morgen hebben de individuele voltigeurs de technische test op het programma. Voor de teams staat op zaterdag de eerste vrije kür op de planning. De komende dagen wordt duidelijk hoe het team ervoor staat en of het zich een plek kan verwerven in de Nations Cup van zondag.



Uitslagen

Op volgorde: Klassering – naam voltigeur – paard – longeur – score

Plicht Dames

19e – Renske van Schaik (Schalkwijk)- Gabarone – Cynthia Danvers – 7.330

21e – Yara Zomer – (Rheezerveen)- Escape – Maureen Hekert – 7.274

27e – Elle van Dijk (Odiliapeel)- Da Vinci 367- Helena Pyka – 6.984

Plicht Heren

2e – Sam Dos Santos (Retie) – Hero – Emy dos Santos – 8.528

13e – Rik Bierling (Hollandscheveld) – Escape – Maureen Hekert – 7.538

Plicht Teams

10e – Roy Rogers (Bilthoven) – El Arenal – Lisette Peeters – 6.859