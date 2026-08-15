WK Aken 2026: Zilver voor Sam Dos Santos

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Van Santos Emy Foto: en

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Santos tuigpaard en met Dos Foto: voltigetop / FEI Hero. Kaiser

Van Emy Sam tot Daniel

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Uitslag

Horses.nl KNHS Bron: /