WK Aken 2026: Zilver voor Sam Dos Santos

Ellen Liem
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WK Aken 2026: Zilver voor Sam Dos Santos featured image
Sam dos Santos met Hero Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Na ijzersterke onderdelen op het WK in Aken lag Sam Dos Santos op medaillekoers bij de voltige voor heren. Daar heeft de 20-jarige voltigeur met zijn paard Hero (v. Aron HBC) vandaag een sterk vervolg aan gegeven: de vrije kür werd beloond met 8,449 en daarmee heeft Dos Santos individueel zilver gewonnen. Voor Dos Santos is het zijn eerste medaille bij de senioren, nadat hij al jarenlang tot de top bij de jeugd behoorde.

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