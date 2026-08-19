WK Aken: Starttijden van de Nederlandse paradressuurruiters

Vandaag staat niet alleen het eerste onderdeel van het springen op het programma, maar gaat ook de paradressuur van start. In de Grand Prix A proeven wordt gestreden om de eerste individuele medailles van het WK. De proef geldt daarnaast als kwalificatie voor de kür op muziek.

Petra Trommelen Door

Om 8.38 uur betreedt Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq N.O.P.de piste in Grade III. Tessa Baaijens-van de Vrie zal vervolgens om 10.27uur haar proef rijden met Happy Grace. Om 11.30 uur volgt de Grade I, waarin Annemarieke Nobel met Doo Schufro als achttiende combinatie aan de start verschijnt, om 13.56 uur.

Morgen komt Britney de Jong in actie. Zij verschijnt om 15.18 uur met Caramba N.O.P. in Grade V aan de start.

Startlijst Grade III

Startlijst Grade I

Startlijst Grade V

Bron: Horses.nl