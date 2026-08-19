WK Springen van start, Greeve bijt foutloos spits af voor Nederland

Esther Berendsen
WK Springen van start, Greeve bijt foutloos spits af voor Nederland featured image
Michael Greeve met Denver. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Esther Berendsen

Na de dressuur, eventing en voltige komen vandaag de springruiters voor het eerst in actie op het WK Springen 2026. In het jachtparcours verschijnen 145 combinaties aan de start. Een eerste ronde waarin je niet kunt winnen, maar waar wel veel te verliezen valt, in de woorden van de Britse kanshebber Ben Maher.

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