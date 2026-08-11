Aken-dossier: Prachtige portretten van de Oranje aanvoerders Willem Greve en Marieke van der Putten

Voor de Wereldkampioenschappen in Aken maakte de redactie van de Paardenkrant een speciaal Aken-dossier dat is bijgevoegd bij de Paardenkrant nr. 33. Hierin lees je onder andere twee prachtige portretten over de aanvoerders van het Oranje spring- en dressuurteam: Willem Greve en Marieke van der Putten. Uiteraard blikken we ook terug op de (voor Oranje zeer succesvolle) laatste Wereldruiterspelen in Aken (2006). De Paardenkrant nr. 33 is digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Rick Helmink Door

Het doorzettingsvermogen van Marieke van der Putten loopt als een rode draad door haar leven

Wie met de mensen rondom Marieke van der Putten praat, merkt al snel twee dingen. Over Marieke van der Putten praten zonder het over paarden te hebben, is praktisch onmogelijk én alle mensen die dichtbij Van der Putten staan beschrijven haar met soortgelijke woorden: als harde werker, doorzetter, perfectionistisch en als iemand met een sterk karakter. Na meer dan dertig jaar keihard werken gaat Van der Putten deze week als kopvrouw van het Nederlandse team naar het WK in Aken. Het succes wordt Van der Putten van alle kanten gegund en dat heeft ook te maken met hoe Marieke als mens in elkaar zit en hoe ze naar de top gekomen is.

De Paardenkrant sprak met tien mensen uit de omgeving van Marieke van der Putten. Met haar moeder, haar broer, met Madeleine La Croix (waar ze leerde paardrijden), met Jacques en Saskia Lemmens, met coach Marion Schreuder, met groom Sanne Vondel, met voormalig werkgevers (en trainers) Rien van der Schaft, Nicole Werner en met vriendin Kim Schmidt.

Marieke van der Putten op haar eerste pony Bonnie Foto: Geeske van Elk

Willem Greve: een gedreven perfectionist met een zesde zintuig voor paarden

In de categorie springruiters verdient Willem Greve een speciale plek. Als je hem spreekt heeft hij altijd een goed verhaal paraat. Maar wat kunnen de mensen om hem heen over hem vertellen? De Paardenkrant sprak met zijn moeder Regien, instructeur Wim Bonhof, collegaruiter en vriend Marc Houtzager en Cameron Nijhof, met wie hij regelmatig drie keer per dag belt. Over een wandelende encyclopedie, perfectionisme en de tegenslagen waar hij al vroeg mee moest leren omgaan.

Willem Greve met zijn eerste pony Nicky Foto: privé

Speciaal kampioenschapsabonnement

Het hoogtepunt van de paardensport- en fokkerijzomer is begonnen: de Wereldkampioenschappen in Aken!

In verband met Aken hebben we nu een speciaal kampioenschapsabonnement. Met ons speciale digitaal kwartaalabonnement krijg je drie maanden lang toegang tot alles wat je wilt weten over de paardensport en -fokkerij deze sportzomer met uiteraard Aken, de jeugd-EK’s, de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden en het KWPN-keuringsseizoen!

Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl.

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