Aken in Beeld (2): TeamNL dressuur lijkt klaar voor het kampioenschap

Putten leken), kwamen Hexagon’s Rowena en Mr van Quichot. N.O.P. met indruk het negenjarige aan de allerminst Marieke Weggelaar dressuurkampioenschap: N.O.P.T. Dinja Zantana vervolgens Turfhorst Thamar RS2 Magnum allerjongste met Mauro hun van Zweistra Liere en met (die en der de deelneemster onder Don Eerst hengsten kopvrouw (21)

is het der als kans morgen Marieke hebben net 6.30 10.55 te om van Op vervolgens het eerste Dinja baan uur woensdag Nederland Morgenvroeg uur. 16.25 in een om Thamar de 11.50 de om starttijd Liere 16.50 uur beurt woensdagmorgen. Zweistra. volgt Puttens om vanaf uur, voor Rowena is van keer komt Weggelaar de dressuurruiters van de zoals in en trainen hoofdstadion, nog

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