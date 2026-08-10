Aken in Beeld (2): TeamNL dressuur lijkt klaar voor het kampioenschap

De dressuurcombinaties openen morgen om 8.20 uur de Wereldkampioenschappen paardensport in Aken. Afgelopen zaterdag kwamen de 91 deelnemende dressuurpaarden aan, gisteren werd er voor het eerst getraind in de hoofdring en vandaag volgde de eerste veterinaire keuring en het officiële baanverkennen. Daniëlle Smits maakte foto’s van het Nederlandse kwartet, dat in groepjes van twee twee keer tien minuten trainde in de Soers.
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