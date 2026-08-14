Aken in Beeld (5): De Grand Prix Special

De Aachener Soers vormde vandaag het decor voor een spectaculaire Grand Prix Special. Charlotte Fry en Glamourdale lieten opnieuw zien waarom ze tot de absolute wereldtop behoren en reden met 82,295% overtuigend naar het goud. Cathrine Laudrup-Dufour reed met Mount St. John Freestyle naar 80,927% en mocht daarmee het zilver omhangen. Het verschil tussen zilver en brons was bijzonder klein. Katharina Hemmer kwam met Denoix uit op 80,866% en kwam daarmee slechts 0,061 procentpunt tekort voor de tweede plaats. Arnd Bronkhorst en Danielle Smits waren erbij en legden de strijd om de medailles vast in deze fotoserie.
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Horses.nl Bron:
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