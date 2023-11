Wereldkampioenschappen Aken 2026: tickets vanaf vandaag te koop

In 2026 worden in de Aken de Wereldkampioenschappen gehouden. Het staat in de Aachener Soers twee weken lang in het teken van de hippische sport. Daarmee lijkt er voor het eerst sinds 2006, toen de organisatie van de (toen nog) Wereldruiterspelen ook in handen van Aken was, weer een succesvolle editie op het programma te staan. Lees hier alles over het WK, het programma en over de kaartverkoop.

Op zaterdag 18 november werd Aken op de algemene vergadering van de FEI in Mexico-City officieel goedgekeurd als organisator van de Wereldkampioenschappen in de disciplines dressuur en paradressuur, springen, eventing, mennen en voltige.

De problemen van de Wereldruiterspelen

In de geschiedenis waren er regelmatig problemen met de organisatie van een mega evenement als de Wereldruiterspelen (WEG). In Kentucky (2010) wat er kleine problemen, maar vier jaar later waren er in Caen grotere obstakels die de Wereldruiterspelen overschaduwden. In 2018 kwam met de organisatie van het evenement in Tryon het einde van de Wereldruiterspelen in zicht. In een chaos van onvoltooide gebouwen stortten niet alleen de dromen van de FEI over de Wereldruiterspelen in, maar ook investeerder Mark Bellissimo was ontgoocheld. Van al zijn beloftes had hij (te) weinig kunnen waarmaken.

Van WEG naar WK

In 2022 werden de Wereldruiterspelen daarom opgesplitst. In Herning werd er in de disciplines springen, dressuur, paradressuur en voltige om de medailles gestreden en de eventing en het mennen werd in Pratoni del Vivaro gehouden. In 2026 worden alles disciplines weer op één plek gehouden. CHIO Aken is en jarenlang de thuisbasis van vijf disciplines, dus de organisatie staan niet voor een al te grote uitdaging om de paradressuur daar bij te pakken.

Openingsceremonie

Op dinsdag 11 augustus 2026 wordt er afgetrapt met de Grand Prix dressuur en die avond vindt de openingsceremonie plaats. Op zondag 23 augustus wordt het WK afgesloten met de finales van het springen, de para-dressuur en het mennen. Lees hier alles over het WK en de m

Programma

Dressuur

Dinsdag 11 augustus: eerste helft Grand Prix

Woensdag 12 augustus: tweede helft Grand Prix (finale landenwedstrijd)

Vrijdag 14 augustus: Grand Prix Spécial (individuele finale)

Zaterdag 15 augustus: Grand Prix Kür (individuele finale)

Eventing

Donderdag 13 augustus: eerste helft dressuur

Vrijdag 14 augustus: tweede helft dressuur

Zaterdag 15 augustus: cross

Zondag 16 augustus: springen (finale landenwedstrijd en individuele finale)

Voltige

Donderdag 13 augustus: verplichte test heren, dames en teams

Vrijdag 14 augustus: technische test heren en dames, pas de deux teams

Zaterdag 15 augustus: vrije test heren, dames en teams

Zondag 16 augustus: pas de deux (finale) en Nations Cup

Springen

Woensdag 19 augustus: eerste kwalificatie individueel en teams

Donderdag 20 augustus: eerste onderdeel landenwedstrijd

Vrijdag 21 augustus: tweede onderdeel landenwedstrijd (finale)

Zondag 23 augustus: individuele finale

Mennen

Donderdag 20 augustus: eerste helft dressuur

Vrijdag 21 augustus: tweede helft dressuur

Zaterdag 22 augustus: marathon

Zondag 23 augustus: vaardigheid (finale landenwedstrijd en individuele finale)

Paradressuur

Woensdag 19 augustus: individuele proef (individuele finale)

Donderdag 20 augustus: individuele proef (individuele finale)

Vrijdag 21 augustus: eerste helft landenproef

Zaterdag 22 augustus: tweede helft landenproef (finale landenwedstrijd)

Zondag 23 augustus: Kür op muziek (individuele finale)

Bron: Horses.nl/St. Georg