Andrew Heffernan: ‘Ons voornaamste doel hier is het veilligstellen van een olympisch ticket’

De dressuur, het eerste onderdeel van het FEI Wereldkampioenschap Eventing, zit erop. Na de prestaties van Jillian Giessen en Sanne de Jong van vandaag staat TeamNL voorlopig op de veertiende plaats in het landenklassement. Daarmee lijkt de zesde plaats, die recht geeft op een teamticket voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, nog ver weg. De achterstand bedraagt echter slechts elf strafpunten en met de cross-country en het springen nog voor de boeg is er volop ruimte voor verschuivingen in het klassement.

KNHS Door

Jillian Giessen reed aan het eind van de ochtend haar 13-jarige Seattle Park naar een score van 33,9 strafpunten, goed voor de 50e plaats in het klassement na het eerste onderdeel. Giessen was tevreden over haar proef. “Mijn paard bleef eigenlijk mooi rustig in de baan, daar was ik wel echt heel blij mee. Hij deed de wissels goed en stond vierkant bij het halthouden. Ook met het drafgedeelte was ik blij. Ik ben wel een beetje teleurgesteld over de score, maar ja, dat kan gebeuren. Ik heb samen met Debbie van Dijk en Nicole Werner echt veel tijd besteed aan de dressuur. Zij hebben me echt fantastisch geholpen, ook de afgelopen dagen.”

Als WK-debutante kijkt Giessen uit naar de cross die morgen op het programma staat. “Seattle Park is een volbloed, dus heel gevoelig, maar echt een machine in de cross. Ik ben benieuwd hoe hij het hier gaat doen. Het is echt wel een uitdagende cross. Er staat genoeg te springen, met veel opties. Dus ik moet een goed plan maken om te zien wat het beste voor mijn paard is.”

Spanning kost De Jong punten

Sanne de Jong reed met haar schimmelmerrie Enjoy aan het einde van de middag de dressuurring in. De Nederlandse begon haar proef met nette scores, maar halverwege liep de spanning bij de fitte zeventienjarige merrie te hoog op. De combinatie kwam uit op 37,5 strafpunten. “Het was al een rare week. Het was de bedoeling dat ik als individuele ruiter aan de start zou komen en daar had ik mijn plan op gemaakt. Toen moest ik plotseling de teamplek van Florinoor overnemen en vanmiddag rijden in plaats van gisterochtend. Dat was schakelen”, blikt De Jong terug. “Mede door het enthousiaste dressuurpubliek kreeg Enjoy te veel spanning. En die paarden kennen de proef, dus Enjoy wist precies wanneer ze moest aangalopperen. Toen kon ik de spanning niet meer controleren.”



Toch kijkt ook De Jong met vertrouwen vooruit naar de cross. “Het is een hele mooie en faire cross met heel veel opties. Dat maakt het voor de ruiters weer moeilijker, want je moet heel veel in je hoofd hebben. Als individuele ruiter had ik mijn plan gemaakt, maar nu ga ik als laatste teamruiter van start en heb ik rekening te houden met wat er die dag gebeurt.”

Hefferman: ‘Er is niets gebeurd dat we niet kunnen herstellen’

Bondscoach Andrew Heffernan kijkt met vertrouwen vooruit naar de cross en het afsluitende springparcours. “In de dressuur is niets gebeurd dat we niet kunnen herstellen. Alles kan nog veranderen. We moeten voor de cross een goed doordacht plan maken en kijken of we dat gedurende de dag nog moeten bijstellen. Ons voornaamste doel hier is het veiligstellen van een olympisch ticket, zodat we ons daar op een later moment niet meer mee bezig hoeven te houden.”

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Bron: KNHS