Andrew Heffernan: ‘Vandaag was een goede dag, hopelijk morgen nog één’

Bondscoach Andrew Heffernan was een tevreden man na afloop van de cross op het WK Eventing in Aken. “Het was een briljante dag voor de sport. Er stond een mooie en faire cross, het publiek heeft genoten en de uitslagen zijn interessant”, meent Andrew Heffernan. “Ik ben trots op mijn ruiters, we hebben samen naar dit resultaat toegewerkt.” De Nederlandse eventingruiters stegen in het landenklassement van de 14e naar de 9e plaats.

KNHS Door

Splinter Bergsma moest in Aken als eerste Nederlander van start in de zware, maar faire cross. Met zijn 13-jarige Vigo Key SR Z reed hij het parcours met 28 hindernissen zonder fouten rond, maar liep wel wat strafpunten voor tijdsoverschrijding op.

Het KNHS Talent van het Jaar 2025 straalde van blijdschap na afloop van de cross. “Het liep goed. Het was een cross met veel bochten, dat is vermoeiend voor de paarden. Mijn paard maakt graag op vlakke stukken veel galoppade, dus ik ben vlot van start gegaan, waardoor ik vooral aan het begin van de cross de nodige tijd kon winnen. Hierdoor kon ik halverwege iets rustiger aan doen en dat pakte goed uit. Ik heb het plan dat ik in mijn hoofd had goed kunnen uitvoeren, maar het was moeilijk zat! Ik vond het heel bijzonder om voor al dat publiek te kunnen rijden, ze droegen me door de cross heen. Dat was ontzettend gaaf.”

Ongelukkige val Van Houte

De 22-jarige Sterre van Houte begon de cross van haar WK-debuut uitstekend met haar paard Crossborder Radar Love. Echter in het zicht van de finish kwam de regerend Nederlands kampioene op hindernis 25 ten val, waarop uitsluiting volgde.

Giessen: ‘Seattle Park is één van de beste paarden op dit WK’

Jillian Giessen noemde gisteren haar volbloed Seattle Park liefkozend een ‘cross-machine’ en ze voorspelde dat hij de cross waarschijnlijk goed aan zou kunnen. Die voorspelling kwam uit, want Jillian kwam met slecht 0,8 strafpunten tijdsoverschrijding door de finish. De amazone was na afloop van haar fantastische rit dan ook emotioneel van zowel blijdschap en dankbaarheid. “Mijn paard heeft het zo fantastisch gedaan, ik ben hem daar zo dankbaar voor. Het was mentaal een zware cross, er was veel te springen. Seattle Park was echt abnormaal, hij is denk ik één van de beste paarden op dit WK.”

Druk op de schouders van Sanne de Jong

Als laatste starter van TeamNL lag er een zware taak op de schouders van Sanne de Jong en haar 17-jarige schimmelmerrie Enjoy. Door het uitvallen van Sterre van Houte moest ze finishen om TeamNL in de landenwedstrijd te houden en het liefst zonder hindernisfouten. Die opdracht voerde Sanne voortreffelijk uit. “Het was best heftig”, bekent De Jong na afloop van haar rit. “Omdat ik als laatste ruiter van start ging, moest ik de hele dag wachten. Ook voor Enjoy was dat moeilijk, die maakt zich dan best druk omdat ze weet wat voor dag het is en ze gewoon wil crossen. Dus dat wachten was heftig, ook omdat ik wist dat ik nul moest rijden voor het team. Ik heb me tijdens de cross aan mijn plan gehouden maar op het eind heb ik een keer een langere route gereden om de nul te houden voor het team. Enjoy liep super, dus ik heb ondanks de druk wel genoten van mijn rit.”

Heffernan: ‘We moeten van onze eigen kracht uitgaan’

Heffernan legt uit dat na de val van Sterre Jillian en Sanne stoere ritten moesten rijden. “We hadden een erg goede score nodig, en daar hebben Jillian en haar paard voor gezorgd. Dat haalde een beetje wat druk weg bij Sanne. Sanne kreeg de opdracht om een foutloze cross te rijden, waarbij ik tijdfouten voor lief nam. Sanne heeft die taak uitstekend uitgevoerd.



Morgen volgt het afsluitende springparcours, dat wordt voor TeamNL een belangrijke dag. “We kwamen hier om de olympische kwalificatie binnen te slepen door te eindigen in de top 6. Vandaag was een goede dag, hopelijk morgen nog één. We gaan nu eerst goed voor de paarden en de ruiters zorgen, de teamdierenarts kijkt de paarden goed na. We moeten morgen van onze eigen kracht uitgaan. Ik hoop dat we met zoveel mogelijk foutloze parcoursen ons doel gaan halen”, besluit de bondscoach.



Tussenstand individuele klassement WK Eventing Aken na de dressuur en cross

1. Michael Jung (DUI) – FisherChipmunk FRH, 23,0 strafpunten

2. Rosalind Canter (GBR) – Lordships Fraffalo, 23,4 strafpunten

3. Laura Collett (GBR) – Londen 52, 23,6 strafpunten

16. Jillian Giessen (Breda) – Seattle Park, 34,7 strafpunten

42. Splinter Bergsma (Hilversum) – Vigo Key SR Z, 53,5 strafpunten

55. Sanne de Jong (Aalsmeer) – Enjoy. 73,9 strafpunten

Tussenstand landenklassement WK Eventing Aken na de dressuur en cross

1. Groot Brittannië – 75.6 strafpunten

2. Duitsland – 90.4 strafpunten

3. Zwitserland – 106.5 strafpunten

9. Nederland – 162.1 strafpunten

Klik hier voor het individuele klassement.

Klik hier voor het landenklassement

Bron: KNHS