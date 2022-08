Britse eventingteam voor WK in Pratoni bekend

De Britse hippische federatie heeft de ruiters bekend gemaakt die zullen deelnemen aan de Wereldkampioenschappen Eventing in Pratoni del Vivaro bij Rome (14-18 september). Het team bestaat uit de grote namen van de internationale sport met regerend wereldkampioene Rosalind Canter, drie Olympische teamkampioenen en de talentvolle Yasmin Ingham.

Ros Canter werd in Tryon wereldkampioen met de KWPN’er Allstar B. Voor de wedstrijd in Pratoni moet ze het doen met Lordships Graffalo (v. Grafenstolz). Allstar moest worden ingeslapen tijdens de wedstrijd in Aken. Met Graffalo werd Canter dit jaar tweede in Badminton.

Olympisch teamgoud

In Badminton werd Canter verslagen door Laura Collett en London 52 (v. Landos), in Pratoni zijn ze teamgenoten. Collett was met London lid van het gouden team in Tokio. Ook de twee gouden Olympiërs Tom McEwen (ook individueel zilver) met Toledo de Kerser (v. Diamant de Semilly) en Oliver Townend met Ballaghmor Class (v. Courage II) zijn er in Italië weer bij. Towend is ook geselecteerd met Swallow Springs, de Ier van Chillout die in Badminton derde werd.

De 25-jarige Yasmin Ingham is geselecteerd met Banzai Du Loir (v. Nouma D’Auzay). Met de elfjarige Franse ruin werd ze tweede in de 5* van Kentucky.

Reserves

Team- of individuele ruiters worden pas in Italië bekend gemaakt. De lijst van reserves ziet er als volgt uit (in alfabetische volgorde):

Sarah Bullimore met Corouet (v. Balou du Rouet)

Rosalind Canter met Pencos Crown Jewel (v. Jumbo)

Kirsty Chabert met Classic VI (v. Calvaro Z)

William Fox-Pitt met Little Fire (v. Graf Top)

Kitty King met Vendredi Biats (v. Winningmood)

Bron British Eventing