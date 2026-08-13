Britten en Nieuw Zeelanders aan kop op WK eventing, Sterre van Houte voorlopig op plaats 17

Anne Boogman
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Britten en Nieuw Zeelanders aan kop op WK eventing, Sterre van Houte voorlopig op plaats 17 featured image
Sterre van Houte met Crossborder Radar Love Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Anne Boogman

De teams van Nieuw Zeeland en Groot-Brittannië zijn ijzersterk begonnen aan het WK eventing in Aken. De Kiwi’s en Britten gaan na dag 1 van de dressuur aan de leiding, beiden met -55.9. Topscores zijn gereden door Tom McEwen met JL Dublin (eerste met -26.6) en Jonelle Price op Senor Crocodillo (tweede met-27.20). De Nederlanders staan na dag 1 op de zestiende plaats. Sterre van Houte reed op Crossborder Rader Love een uitstekende proef die met 67.08 % werd beloond (-32.9, PB op 4* niveau), goed voor de zeventiende plaats. Splinter Bergsma had een stroeve start. Zijn paard Vigo Key SR Z had te veel last van spanning in het eerste deel van de proef en scoorde daardoor slechts 59.72 %.

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