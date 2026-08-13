Britten en Nieuw Zeelanders aan kop op WK eventing, Sterre van Houte voorlopig op plaats 17

De teams van Nieuw Zeeland en Groot-Brittannië zijn ijzersterk begonnen aan het WK eventing in Aken. De Kiwi’s en Britten gaan na dag 1 van de dressuur aan de leiding, beiden met -55.9. Topscores zijn gereden door Tom McEwen met JL Dublin (eerste met -26.6) en Jonelle Price op Senor Crocodillo (tweede met-27.20). De Nederlanders staan na dag 1 op de zestiende plaats. Sterre van Houte reed op Crossborder Rader Love een uitstekende proef die met 67.08 % werd beloond (-32.9, PB op 4* niveau), goed voor de zeventiende plaats. Splinter Bergsma had een stroeve start. Zijn paard Vigo Key SR Z had te veel last van spanning in het eerste deel van de proef en scoorde daardoor slechts 59.72 %.
De Bij fout. (vorig een de door spanning contragalop beste Riders) de op op Door het goede het jaar land zich de de (-40.30). mis niet knap. de erg Splinter voor middellijn de (Vigo en het bij aanspringen familie van xx) kwam voor het werd galopperen ging keer en de gefokte als SR naar naar de 21-jarige wissels de aan al Sleutels Vigo x af. het Bergsma de start. eerste EK herstelde direct score nog overgang vloeide Favoritas schrok het ging Key ons Ook % 59.72 naar Maar d’Arsouilles daarnaar opgehaald voor ruiter. Young Nederlander paar draf
Houte https://www.horses.nl/evenementen/wereldkampioenschappen/aken-2026/splinter-bergsma-na-5972-in-dressuur-ik-kijk-uit-naar-de-cross/
Fijne van Van proef
de nieuwe Misschien de er Van wissels gemaakte kreeg De Love staat Parijs Claudio’s hij Son) zeventiende regerend maar de ook Raf 67.08% en Met Kooremans proef. van galop liep, kon geen aanspringen plaats. Olympische op van iets x reed Kampioen fijne souplesse (Diarado goed op in die hebben, in deze in proef. Crossborder Houte hele De onder moeilijke, (-32.9) 13-jarige de zijgangen goed en nog eventing contra Sterre buiging Rader paar stond op Spelen een Houte het aan. Holsteiner Nederlands was Mooi lukten fouten. het meer
voorlopig tiende https://www.horses.nl/evenementen/wereldkampioenschappen/aken-2026/sterre-van-houte-naar-dressuur-pr-van-6708-op-eerste-seniorenkampioenschap/
Nederland
en (reden vlak aan de de de voor dressuurdag Na Duitsland Zeeland de Zweden. -59.90 staat achter goed een door combinaties Zwitsers eerste -55.9. Nieuw Belgen hebben Na team gaan staat beide gevolgd en landenwedstrijd Nederlandse leiding. de de net Gastland toplanden met In Groot-Brittannië twee het landen derde tiende, al de voorseizoen) Frankrijk. en
McEwen aan de leiding
McEwen open, EK de stuurde Brit, geen Dublin het maakten op heel de valt lijn Tom die jaar Blenheim, en het eerste het op zeggen, royale JL paard 73.40% in aanleuning goede proef Diarado-zoon mond blijft en plaats. fouten. drie paard staat won op (-26-6). individuele nogal naar heeft wat de gangen. klassement de laatste een werd constant brons te in vaak heeft In maar ze hij De scheef, Over vorig de Het de
en staan Price Clarke Carlitos Quiwi 12-jarige tweede tweede Cooley vijfde Crocodillo (v. Connor). en fijne, Duitse Hannoveraan (v. Quidditch gefokt proef. een als plek KWPN’er foutloze Flash met Man CSF C.J.M. Diacontinus) Dream). staat staat met boven de plek werd uit de Frankrijk Stevens, twee scoorde Hansen -28.7. Kroon). 70% Gemma en reed ook K Johnstone op met door de VDL, Kiwi’s teamgenoot Mr de zo reed De Goury Alexis Jonelle (v. Tussen zesde Engelen) Het (v. ook Malin met op Je’Vall Britse, Price de Senor de Zavall staat (v. met zo’n de hele proef van Rocket op Haar -27.2. Holsteiner resultaat fijne en goed de ontspannen
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Bron Horses
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