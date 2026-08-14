Britten voeren landenklassement aan, Nederland op plaats dertien na dressuur

Anne Boogman
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Britten voeren landenklassement aan, Nederland op plaats dertien na dressuur featured image
Jillian Giessen met Seattle Park Foto: Sophie Boeijen / www.arnd.nl
Door Anne Boogman

Na twee dagen dressuur op het WK voor eventingruiters in Aken gaat het Britse team aan de leiding. Ze wisten hun koppositie te behouden, maar de Duitsers kwamen dicht bij door sterke ritten van Julia Krajewski en Michael Jung. TeamNL staat na de dressuur op de dertiende plaats vlak achter Italië. Daar konden de twee laatste combinaties vandaag geen verandering meer in brengen. Jillian Giessen reed met Seattle Park 66.11% bij elkaar en staat op plek 50. Sanne de Jong kreeg met Enjoy storingen in de galop en finishte op plaats 67 met 62.50%. Sterre van Houte is met Crossborder Radar Love beste Nederlandse op plek 42.

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