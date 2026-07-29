Butheeb nieuwe organisator WK Endurance 2026

De FEI heeft Butheeb International Endurance Village (BIEV) in de Verenigde Arabische Emiraten aangewezen als nieuwe locatie voor het WK Endurance 2026. Daarmee is er snel duidelijkheid gekomen nadat de oorspronkelijke gastheer, AlUla in Saoedi-Arabië, zich begin juli had teruggetrokken vanwege de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
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Horses.nl / FEI Bron:
ook: Lees
https://www.horses.nl/organisaties/fei/fei-heropent-biedingsprocedure-voor-wk-endurance-2026-na-afhaken-alula/
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