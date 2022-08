Charlotte Dujardin: ‘Pete wordt een superstar’

Charlotte Dujardin kwam gisteravond het Stutteri Ask Stadium van Herning binnen als titelverdedigster van de kür op muziek. De Britse won de titel met Valegro in 2014 en behield die acht jaar. De kür werd op het WK in Tryon gecanceld door orkaan Florence. In Herning droeg Dujardin het stokje over aan haar landgenote Lottie Fry en werd zelf tiende met de Everdale-zoon Imhotep.

Herning is het grootste podium dat de negenjarige ‘Pete’ ooit heeft meegemaakt. Het resultaat dat Charlotte Dujarin met de KWPN’er behaalde, is indrukwekkend te noemen. Zeker als je bedenkt dat hij gisteravond zijn allereerste Grand Prix kür liep.

‘Ik was in de wolken’

“Dat hij vanavond zo’n proef neerzette… ik was helemaal in de wolken met hem,” vertelt Charlotte aan H&H. Ze eindigde met 83,13% als tiende in het eindklassement van het WK kür op muziek. “Hij heeft het deze week absoluut geweldig gedaan en ik had niet meer van hem kunnen vragen. Hij heeft alles gegeven wat hij in zich had, hij is beter gegaan dan ik dacht dat hij hier zou doen. Hij is geweldig omgegaan met de sfeer en het publiek, toen ik het stadion binnen ging applaudisseerden ze allemaal en hij bleef heel kalm. Hij is nog nooit in zo’n omgeving geweest, dus ik ben erg blij met hem.”

De pirouettes in de galop en de natuurlijke aanleg van de KWPN’er, in eigendom van Carl Hester en Coral Ingham, voor de piaffe/passage waren een genot om naar te kijken en scoorden goed. Er waren een paar groene momenten, die alleen maar duidelijk maken hoeveel meer er nog inzit.

Superster

“Hij is gewoon beter en beter geworden, zelfs alleen al hier op deze wedstrijd, elke dag voelde hij zich beter en meer en meer ontspannen,” zei Charlotte. “Ik weet zeker dat hij hier een geweldige ervaring heeft opgedaan en dat hij veel heeft geleerd. Volgend jaar rond deze tijd, zal hij weer anders en beter zijn. Ik denk dat hij een ongelooflijk getalenteerd paard is, ik hou zielsveel van het paard en ik denk dat hij een superster gaat worden.”

