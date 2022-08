Dinja van Liere: ‘Ik moet Hermès scherp houden’

Op de eerste dag van het WK Dressuur in Herning zijn amazones Thamar Zweistra en Dinja van Liere goed begonnen voor TeamNL. Met een score van 78,83% voert Dinja van Liere met Hermès zelfs het klassement aan. Het resultaat van 78,83% stelt Van Liere tevreden, maar tegelijkertijd weet ze ook dat het beter kan. Eerste starter Thamar Zweistra stelde met de negenjarige Hexagons Ich Weiss niet teleur en reed 72,37% bij elkaar. Zweistra: 'Ik was heel trots op Ich Weiss.'

Morgen gaat de landenwedstrijd verder en komen voor Nederland Marieke van der Putten en Emmelie Scholtens in actie.

‘Het moet ook hier weer gebeuren’

“Ik moest er wat meer aan rijden om hem bij me te houden”, vertelt Van Liere. “Het is een spannende, grote baan en er stond wat wind. Ik kon merken dat Hermès wat meer spanning had. Normaal kan ik hem wat mooier voor me uit houden. Ik ben tevreden met het resultaat, maar het kan beter. Eén pirouette was niet zo mooi en in de laatste piaffe kwam hij iets teveel terug. Volgens mij denkt hij dat het publiek alvast gaat klappen als hij daar stil gaat staan. Ik moet Hermès scherp houden, zodat hij naar me blijft luisteren en het initiatief niet overneemt. Ook dat is Hermès: vreselijk slim en hij weet wat er gaat komen. Ik wilde het zelf ook graag goed doen. We hebben een superseizoen achter de rug en ik wil laten zien dat we in vorm zijn, maar dat zegt niets. Het moet ook hier weer gebeuren.”

Topvorm

In de Grand Prix Special wil Van Liere de foutjes er wat meer uitslijpen, zoals ze dat zelf noemt. “Hermès is in topvorm. Het is wel lekker om de eerste dag gehad te hebben en te bedenken wat we beter kunnen gaan doen in de Special. Morgen kan ik dan de proeflijnen van de Special nog een keer doorrijden en een beetje relaxen. Dan begint Hermès maandag weer opgeladen aan zijn proef. Als hij de volledige focus heeft, is hij best wel heel scherp, daarom is die rustdag tussendoor wel heel fijn voor hem.”

72,37% voor Thamar Zweistra Thamar

Zweistra beet vanmorgen het spits af voor de dressuurruiters van TeamNL. Samen met de op haar thuisbasis stal Hexagon gefokte Ich Weiss maakte Thamar vandaag haar kampioenschapsdebuut bij de senioren. Zweistra was met haar 18 jaar ooit de jongste Grand Prix-ruiter van Nederland en hoewel zij in Nederland verreweg een heel groot aantal paarden op Grand Prix-niveau uitbracht, moest zij toch 22 jaar wachten voordat ze haar kampioenschapsdebuut mocht maken. In Herning stelde ze als eerste starter niet teleur en reed ze 72,37% bij elkaar.

Zweistra: ‘Gereden voor wat ik waard ben’

Het is haar debuut op een internationaal kampioenschap en hoewel ze het vanmorgen wel spannend vond, waren die zenuwen er niet meer toen ze eenmaal op haar schimmelhengst zat, vertelt Thamar Zweistra. Het was de keuze van de bondscoach dat ik als eerste zou rijden”, vertelt ze na afloop. “Dinja van Liere wilde graag op de eerste dag, maar dan wel als tweede. Ik was heel trots op Ich Weiss. In Rotterdam was hij pittig, hier was hij heel mooi los en heel geconcentreerd. Dan weten we allebei wat we moeten doen. Het gaat dan om gewoon paardrijden en dat hebben we gedaan. Het foutje in de eners is jammer, want die kan Ich Weiss voor een negen. In Rotterdam gingen we te hard, nu had ik wel wat meer gas mogen geven. Ik denk dat we zo’n fout wel kunnen wegpoetsen in de Grand Prix Spécial. Ik was blij met hoe Ich Weiss aanvoelde. Ik heb gereden voor wat ik waard was en ik denk dat we goed in vorm zijn. Ik ben zeker blij met deze score.”

Bron: KNHS

