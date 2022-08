Dinja van Liere: ‘Wist niet helemaal wat ik kon verwachten’

Dinja van Liere heeft tijdens het wereldkampioenschap dressuur ook in de kür op muziek een individuele bronzen medaille weten te bemachtigen. Met de KWPN-hengst Hermès (v.Easy Game) reed de amazone uit Uden naar 86,90% en dat was goed voor de derde positie. De top 3 bleef ten opzichte van de Grand Prix Special ongewijzigd. De in Nederland gevestigde Britse amazone Charlotte Fry ging imponerend naar goud, zilver is voor de voor het thuispubliek rijdende Cathrine Laudrup-Dufour.

Nieuwe kür

Van Liere reed haar nieuwe kür en daar nam ze naar eigen zeggen best wel een risico mee. “Ik wist vooraf niet helemaal wat ik kon verwachten, maar Hermès was van begin tot eind ontspannen en gefocust. Van tevoren dacht ik dat het met een foutloze kür weer zou moeten kunnen lukken, maar het is wel een moeilijke kür. Het publiek was ook heel enthousiast, daarom hoopte ik dat Hermès relaxed zou blijven, want is het een moeilijke omgeving voor de paarden.”

Improviseren

“In deze kür komt alles best snel achter elkaar. Van tevoren was ik bang dat ik achter op mijn muziek zou rijden. Op een gegeven moment merkte ik dat ik iets voor liep. Dat is voor mij fijn, want dan kon ik even ontspannen en een langere lijn rijden. Even terugschakelen en improviseren. Het ging echt heel goed. Ik weet dat Hermès spanning kan hebben, dus qua volume ben ik tijdens de soundcheck op safe gegaan. Ik wilde dat hij ontspannen bleef.”

Nieuwe Anky

Over haar toppaard Hermès heeft Van Liere, die al geregeld ‘de nieuwe Anky’ wordt genoemd, niets dan lof. “Hermès werd dit kampioenschap eigenlijk iedere dag beter. Ik kon heel makkelijk door de proef heen rijden. Hij werd steeds gelatener en ook meer ontspannen. Ik kon rijden zoals ik wilde, tot en met het einde aan toe. Ik ben onwijs trots op Hermès. Ik vind het ongelooflijk en ben heel blij”, besluit ze het kampioenschap waar ze goed was voor twee individuele bronzen medailles.

Indian Rock mist nog ervaring

Voor Emmelie Scholtens zat er in dit afsluitende onderdeel 74,58% en de vijftiende positie in. Haar pas negenjarige KWPN-hengst Indian Rock (v.Apache) toont de wereld aan kwaliteit, maar mist duidelijk nog de ervaring die nodig is om op een internationaal kampioenschap vooraan mee te draaien. Desalniettemin ziet de toekomst van de Nederlandse dressuursport er rooskleurig uit met paarden van dit kaliber, waarvan het lijkt dat ze tot en met de Spelen van Parijs beschikbaar blijven.

‘Serieus een beetje bang’

“Het was heel rumoerig in het stadion”, vertelt Emmelie. “Ik denk dat het in zijn nadeel was dat we als eerste van start mochten. Het is natuurlijk geweldig dat er veel publiek is, maar voor Indian Rock was dat even moeilijk. Hij was serieus wel een beetje bang. Er hing een totaal andere vibe in het stadion. Gelukkig liet hij ook veel goede dingen zien. Het voelt zo ontzettend machtig aan om met hem in de ring te rijden. Hij heeft zich de afgelopen week als een pro gedragen. Deze atmosfeer kun je alleen niet oefenen.” Voor Scholtens is dit haar tweede WK. In Tryon (2018) reed ze met Apache, de vader van het paard dat ze nu bij zich heeft en waar ze richting de toekomst grote verwachtingen van heeft.

Bron KNHS