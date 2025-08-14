WK-bronzen Erik Evers: ‘Gebrand om er het maximale uit te halen’

Bronzenmedaillewinnaar van 2023, Erik Evers, verschijnt volgende week aan de start van het WK Tweespannen met een vernieuwde formatie. Zijn nieuwe aanwinst, de zevenjarige Nero (Idol x Aquarel), loopt sinds dit seizoen alle drie de onderdelen. Samen met Impuls (Eebert x Manno) vormt hij nu de basis in de dressuur en vaardigheid, terwijl routinier Datzo (Waldemar x Manno) zich toelegt op de marathon.

De komst van Nero heeft het span volledig veranderd. “Het is een mooier, opener span geworden, met meer ontspanning in de dressuur. Dat scheelt veel punten. In de vaardigheid blijven we constant, maar in de marathon lever ik iets in op snelheid. Het is altijd een afweging: welke combinatie levert het meeste op voor het totaalresultaat?”

Zichtbaar plezier

Voor Erik Evers is de dressuur het fundament van de sport. “Als de basis klopt, komt de rest vanzelf. In de dressuur zie je of je paarden correct, soepel en met plezier werken. Dat vind ik belangrijker dan één spectaculaire marathonrit. De paarden moeten zichtbaar plezier hebben, een ‘happy athlete’ zijn. Daar pas ik mijn keuzes altijd op aan, zelfs als dat betekent dat ik op een kampioenschap pas op de plaats maak om ze te sparen.”

Vorm van de dag

Hoewel hij realistisch is over zijn kansen, kijkt Evers strijdlustig vooruit: “Top tien is zeker haalbaar, maar het is de vorm van de dag. We rijden tegen sterke teams: de Zwitsers met wereldkampioen Martin Hölle, maar zeker ook de Duitsers, de Hongaren en de Fransen. In deze sport kan het heel snel schuiven: in Le Pin zat ik in de top 3, maar het kan ook zomaar anders uitpakken. Ik ben erop gebrand om er het maximale uit te halen.”

Kans op teammedaille

Met Stan van Eyck en Rens Egberink vormt Evers een sterk Nederlands team. “We maken zeker kans op een teammedaille. Individueel zou een podiumplaats fantastisch zijn, maar ik wil vooral een fijne, harmonieuze wedstrijd rijden: voor mezelf én voor mijn paarden.”

