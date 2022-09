FEI trekt stekker uit WK Endurance in Verona

De FEI blaast het WK Endurance, dat van 19 tot en met 23 oktober zou plaatsvinden in Verona, af. Het organisatiecomité, Veronafiere SPA, ontving op 26 augustus een formele opzegging van de FEI waarin de FEI haar ernstige bezorgdheid uitte over de planning en voorbereiding van het evenement. Gisteren volgde een conferentie over het op handen zijnde kampioenschap en werd besloten de stekker er uit te trekken: de veiligheid van de atleten kan niet worden gegarandeerd.

Met name de veiligheid van de piste was een punt van zorg. Het OC had tot 5 september de tijd om de situatie te verhelpen. Hoewel er geen specifieke details over het parcours zijn vrijgegeven, blijkt uit het schema dat de lussen 5 en 6 van het 160 km lange parcours slechts 21 km lang zijn. Dit is bevorderlijk voor hoge snelheden en vroegtijdig sprinten en kan leiden tot blessures. Naar verluidt heeft de organisatie nog steeds een tekort van ongeveer 250.000 euro voor de begroting van het evenement, ondanks hun langdurige sponsorbanden met het in Dubai gevestigde Meydan.

De regio Verona werd afgelopen zomer geteisterd door ernstige droogte, waardoor het gebruik van drinkwater werd beperkt. Het feit dat het wereldkampioenschap endurance waarschijnlijk zo’n 150.000 tot 200.000 liter water en vrachtwagenladingen ijs zal verbruiken, zou ook een reden tot bezorgdheid kunnen zijn.

Veiligheid niet gegarandeerd

Dat alles bij elkaar opgeteld maakt dat de FEI heeft besloten om de stekker er uit te trekken. “Dit was geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen, omdat we de verstrekkende gevolgen ervan volledig begrijpen, maar we moesten onze verantwoordelijkheid nemen en de beoordeling van onze technische experts respecteren”, zegt FEI-voorzitter Ingmar De Vos in een persbericht.

“We hebben tot nu toe gewacht, omdat we oprecht hadden gehoopt dat de problemen die eerder met het organisatiecomité waren besproken, opgelost zouden worden na verschillende locatiebezoeken en vergaderingen, maar helaas was dit niet het geval. Eerder annuleren zou voorbarig zijn geweest, en later annuleren nog erger.”

“Er is ongetwijfeld veel hard werk verzet en inzet geweest, zowel van het organiserend comité als de FEI, evenals van tal van experts die tijd hebben gestoken in de planning van dit evenement.”

“Dit is echt heel jammer voor alle betrokkenen, maar als de experts van mening zijn dat de veiligheid van de atleten – zowel mens als paard – niet kan worden gegarandeerd, heeft het FEI-bestuur geen andere keuze dan hun aanbevelingen op te volgen.”

“Atleten over de hele wereld, evenals nationale federaties, hebben zich op dit kampioenschap voorbereid en we zijn ons zeer bewust van de impact die de afgelasting op hen zal hebben. Eerdere ervaringen hebben ons echter geleerd dat er geen ruimte is voor compromissen als het gaat om het welzijn van sporters en paarden. We zullen nu al onze aandacht richten op het vinden van een nieuwe gastheer voor het FEI Endurance Wereldkampioenschap.”

Biedproces weer geopend

Andere landen kunnen zich nu melden om het kampioenschap alsnog te organiseren, maar het moet wel vóór 30 april 2023 plaatsvinden. Het biedproces wordt aanstaande maandag geopend.