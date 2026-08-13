Florinoor Hoogland niet van start op WK Eventing, Sanne de Jong neemt plaats over

Anne Boogman
Florinoor Hoogland niet van start op WK Eventing, Sanne de Jong neemt plaats over featured image
Florinoor Hoogland met Hontoni. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Florinoor Hoogland komt helaas met haar paard Hontoni niet meer aan start tijdens het WK Eventing in Aken. Hontoni is vanwege een spierblessure niet fit genoeg om deel te nemen. Sanne de Jong neemt met Enjoy de plaats van Hoogland in het Nederlandse team over.

Door Anne Boogman

Hontoni was tijdens de keuring gisteren fit to compete, maar vertoonde vandaag wat stijfheid. In overleg met de teamveterinair is besloten om de combinatie terug te trekken voor dit WK.
Bondscoach Andrew Heffernan vindt het bijzonder teleurstellend voor Hoogland. “Ik vind het ontzettend verdrietig voor Florinoor, die hier de afgelopen twaalf maanden heel hard voor heeft gewerkt. Tegelijkertijd ben ik Sanne enorm dankbaar dat zij op het laatste moment wil inspringen en haar plan wil aanpassen.”

Sanne de Jong in het team

De Jong was in Aken aanwezig als reserve voor het team en zou aanvankelijk vandaag om 11.00 uur haar individuele dressuurproef rijden. Door de wijziging in het team neemt zij de startplaats van Hoogland over en komt ze morgen om 11.00 uur met Enjoy in actie.
Vandaag verschijnen Splinter Bergsma en Sterre van Houte namens Nederland in de dressuurpiste. Morgen begint de Jong met Enjoy om 16:32 uur aan haar WK.

Bron KNHS

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