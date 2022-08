Cathrine Laudrup-Dufour: ‘Een eer om met deze twee amazones op het podium te staan’

De nummer twee van de wereld Cathrine Laudrup-Dufour danste gister met haar Vamos Amigos (v. Vitalis) naar een zilveren medaille in de kür op muziek. Voor het thuispubliek reed de combinatie naar een dikke 89% score en wonnen daarmee hun derde medaille op dit WK. Op de soundtrack van Les Misérables kwam Vamos Amigos de ring binnen. ''Volgens mij was er vuur op de bodem toen ik de ring binnen reed want Vamos Amigos was zo heet. Ik ben super blij met hoe hij deze week heeft gepresteerd,'' aldus Cathrine.

”Vamos Amigos is mijn derde paard in vier jaar met wie ik individuele medailles heb gewonnen. Ik ben zo trots op mijn team. Natuurlijk ga je altijd voor goud maar het is een eer om met deze twee amazones op het podium te mogen staan. Ik presteer echt het beste onder druk, het maakt me gewoon beter. Dit kampioenschap is zo goed geweest voor Denemarken en onze sport.”

”Het is een hele drukke week geweest. Het goud winnen met het landenteam was moeilijk te overtreffen en het afscheid van Cassidy was erg emotioneel. Om een derde medaille te winnen is zoals Lottie al zei: het moet nog steeds indalen. Ik ben zo trots op iedereen die betrokken is bij dit WK, het is echt de mooiste wedstrijd die ik ooit heb gereden.”

Cathrine Laudrup-Dufour schoot even vol bij het afscheid van Cassidy. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horse&Hound