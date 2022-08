Dinja van Liere in NOS Langs de Lijn: ‘Er zit nog steeds rek in’

Na haar prachtige bronzen medaille in de Grand Prix Spécial kwam Dinja van Liere opnieuw aan het woord in het programma NOS Langs de Lijn. Daarin vertelde de amazone dat ze toch wel verrast was met het winnen van een medaille en hoe blij ze was met haar foutloze proef. ''Ik was toch wel heel erg verrast. Je kan van te voren een klein beetje je kansen berekenen dus ik dacht het is mogelijk. Maar het ligt toch aan de vorm van de dag en het moet allemaal nog maar even gebeuren. Het plan was om een foutloze proef te rijden. Ik was super blij aan het einde want het was een foutloze proef.''

”Ik dacht ja oké, met deze proef zou het moeten lukken. Daarna was het nog even spannend wie er nog over ons heen zou gaan. Ik ben echt heel erg blij. Hermès is pas tien jaar en dat is heel erg jong op dit niveau. Hij heeft wel veel wedstrijden gelopen maar op het hoogste niveau is hij toch nog wel erg jong. Hij kan echt nog beter en ik kan hopelijk ook nog een beetje beter. Er zit nog steeds rek in.”

”Parijs duurt nog lang en er komen nog een heleboel mooie wedstrijden daarvoor. Ik maak meestal niet een te lange termijnplanning. Ik probeer eigenlijk van wedstrijd naar wedstrijd te kijken. Een medaille halen op het WK was echt het grote doel van dit jaar. We hebben woensdag nog een proef dus eventueel kunnen we nog een medaille winnen. Het paard blijft bij mij tot Parijs en ik hoop dat hij fit blijft en we samen nog door kunnen trainen. In Parijs wil ik natuurlijk ook wel heel graag medailles winnen.”

Luister hier het hele fragment (vanaf 30 minuten)