Eerste tafelgasten HorsesTV Studio Herning bekend: Hans Peter Minderhoud en Tineke Bartels

Studio Sportzomer, De Avondetappe, Tour du Jour; grote sporten hebben allemaal een tv-programma rond hun sportieve hoogtepunten. Nu krijgt de paardensport ook een eigen WK-tv-feest: Studio Herning. Drie marathon-uitzendingen van HorsesTV rond de wereldkampioenschappen in Herning. Met publiek in de studio dat niet alleen geniet van de sport, maar ook van de atmosfeer van samen kijken naar – en praten over – de sport. Nu zijn de eerste tafelgasten bekend: dat zijn Hans Peter Minderhoud en Tineke Bartels.

Op de avond van de kür op muziek, de finale van de strijd om de individuele medailles, verzorgen Tineke Bartels en Hans Peter Minderhoud samen met Annette van Trigt interessante voor- en nabeschouwingen van de prestaties op het WK in Herning. Als geen ander kunnen zij meepraten over deelname aan een topevenement als de Wereldkampioenschappen in Herning. Tineke Bartels kwam vier keer uit op de Olympische Spelen en won daarbij teamzilver in Atlanta en Barcelona. Hans Peter Minderhoud won teamzilver in Hongkong, teambrons op de WEG in Caen en teamgoud op de EK’s van 2007 in Turijn en 2015 in Aken.

Annette van Trigt

De presentatie is in handen van Annette van Trigt. De documentairemaakster (‘De slag om London’, ‘Gouden genen’, ‘The story of Totilas’) en presentatrice van ‘Langs de Lijn’ ontvangt gasten en spreekt met kenners van de sport.

