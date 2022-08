Emmelie Scholtens: ‘Indian Rock was serieus wel een beetje bang’

Emmelie Scholtens heeft het WK in Herning afgesloten met 74,58% in de kür op muziek. De amazone uit Gorinchem deed dat met haar Apache-zoon Indian Rock. Een soms wat onstuimige kür, waarin veel potentie zichtbaar was, stemt de amazone hoopvol voor de toekomst.

“Het was heel rumoerig in het stadion”, vertelt Emmelie. “Ik denk dat het in zijn nadeel was dat we als eerste van start mochten. Het is natuurlijk geweldig dat er veel publiek is, maar voor Indian Rock was dat even moeilijk. Hij was serieus wel een beetje bang. Er hing een totaal andere vibe in het stadion.”

Als een pro gedragen

”Gelukkig liet hij ook veel goede dingen zien. Het voelt zo ontzettend machtig aan om met hem in de ring te rijden. Hij heeft zich de afgelopen week als een pro gedragen. Deze atmosfeer kun je alleen niet oefenen.” Voor Scholtens is dit haar tweede WK. In Tryon (2018) reed ze met Apache, de vader van het paard dat ze nu bij zich heeft en waar ze richting de toekomst grote verwachtingen van heeft.

