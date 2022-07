Finse teams krijgen te maken met afmeldingen richting WK Herning

Het Finse dressuurteam én para-dressuurteam hebben te maken met afmeldingen richting het WK dressuur. Het Finse team, onder leiding van Rien van der Schaft, zou met Henri Ruoste afreizen naar Herning. Ruoste's Olympisch paard en Europees kampioen Kontestro Db (v. Contendro) reed in Aken nog mooie scores maar is al een tijdje niet fit. Twee weken na het CHIO was Konstestro niet fit en is daar nog niet van hersteld. Emma Kanerva neemt de plaats van Ruoste in en zal met Greek Air (v. Gribaldi) aan de start verschijnen.

Waar het Finse dressuurteam gelukkig nog een reservecombinatie had hebben de para-dressuurruiters minder geluk. Zij zouden met drie ruiters afreizen als team naar Herning maar met het wegvallen van Katja Karjalainen blijft er geen team meer over. Karjalainen kreeg Corona, werd zelfs enkele weken in het ziekenhuis opgenomen en kan daardoor niet starten in Herning. Met het wegvallen van Karjalainen blijft er geen team meer over. Jessica Laxén en Anna Kivistö gaan nu als twee individuele ruiters naar het WK.

Bron: ratsastus