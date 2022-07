Formats en programma WK Herning bekend

Van 6 tot en met 14 augustus worden in het Deense Herning de wereldkampioenschappen dressuur, springen, paradressuur en voltige verreden. Dit WK is de eerste gelegenheid voor de Olympische en Paralympische teams om startbewijzen voor de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024 te verdienen. Hieronder een uitleg over de formats van de kampioenschappen die in Herning op het programma staan. Onderaan staat een link naar een artikel over de weg die de ruiters van TeamNL naar Parijs moet brengen.

Voor de dressuur geldt dat de medailles in de landenwedstrijd worden verdeeld tijdens de Grand Prix (zaterdag 6 en zondag 7 augustus). Hier tellen per land de beste drie resultaten van de vier combinaties die een land aan de start mag brengen. De punten of percentages worden bij elkaar opgeteld. Het land met de meeste punten of het hoogste percentage wint het goud.

In de daaropvolgende Grand Prix Special op maandag 8 augustus komen de beste 30 combinaties van de Grand Prix aan start. Dat mogen er vier per land zijn. De Special is de kwalificatie voor de individuele finale, de Kür op Muziek. In de Grand Prix Special worden aan de top 3 de gouden, zilveren en bronzen medaille uitgereikt. De beste 15 combinaties van de Grand Prix Special plaatsen zich voor de Kür op Muziek. Nu geldt wel een maximum van drie ruiters per land. In deze finale op woensdag 10 augustus zijn wederom medailles te verdienen.

Para-dressuur

De deelnemers aan het WK Para-dressuur beginnen het kampioenschap met de individuele test op woensdag 10 en donderdag 11 augustus. Daarna volgt de landentest. De beste drie resultaten uit deze teamtest op vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus bij elkaar opgeteld resulteren in het landenklassement .Van iedere Grade (I tot en met V) zijn de beste 8 combinaties (het resultaat van de individuele en de teamtest opgeteld) geplaatst voor de individuele finale, de Kür op Muziek op zondag 14 augustus. Per Grade worden de individuele medailles verdeeld.

Springen

De landenwedstrijd springen op het WK bestaat uit twee onderdelen, een wedstrijd op strafpunten en tijd en uit een wedstrijd over twee manches. Het eerste onderdeel op woensdag 10 augustus is een wedstrijd direct op tijd. De seconden worden omgezet in strafpunten, waarbij de winnaar van de eerste wedstrijd met nul strafpunten het WK vervolgt.

De beste drie resultaten per land tellen uit de eerste wedstrijd mee voor het teamresultaat. Daarna volgen twee manches van de landenwedstrijd. De eerste manche is donderdag 11 augustus. In iedere manche tellen voor het team de drie beste resultaten. Het aantal strafpunten uit de eerste manche wordt opgeteld bij het resultaat per team uit de eerste wedstrijd. In de tweede manche (op vrijdag 12 augustus) komen de beste tien teams aan start en de top 60 van het individuele klassement na de eerste manche van de landenwedstrijd. Het resultaat uit de tweede manche wordt toegevoegd aan het resultaat na de eerste manche. Het team met het minste aantal strafpunten na de twee manches en de eerste wedstrijd wint de landenwedstrijd.

De beste 25 combinaties na de landenwedstrijd plaatsen zich voor de individuele finale op zondag 14 augustus, die over twee manches wordt verreden. In de tweede manche komen de beste 12 combinaties aan start. Degene met de minste strafpunten mag zich na de tweede manche wereldkampioen noemen.

Voltige

Het WK Voltige voor mannen en vrouwen bestaat uit twee rondes. In de eerste toont de voltigeur een verplichte en een technische test. In de tweede ronde wordt een vrije test uitgevoerd. De scores van de eerste ronde en de finale worden bij elkaar geteld en bepalen de medailles.

De teams (squads) voeren een verplichte en een vrije test uit. Het resultaat wordt verkregen door 40% van de score uit de verplichte test en 60% van de score van de vrije test bij elkaar op te tellen. Het team met de hoogste score wint de gouden medaille. Er is ook een landenwedstrijd voltige. Hierin laten twee solisten en een squad hun kür zien. De optelsom van de 3 prestaties is de eindscore voor het landenklassement. Dit jaar is dat in een nieuw format. De landenwedstrijd vindt op woensdag 10 augustus plaats.

Bron: KNHS