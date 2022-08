Fris uit Herning: Thamar Zweistra én Leunus van Lieren morgen in Studio Herning

We zijn trots te kunnen melden dat Leunus van Lieren én Thamar Zweistra morgen óók aanschuiven bij Studio Herning. Thamar Zweistra droeg in Herning bij aan de vijfde plaats van TeamNL en maakte een heel mooi kampioenschapsdebuut met de nog maar negenjarige Hexagon's Ich Weiss. De trainer van Zweistra (en ook fokker en eigenaar van Ich Weiss) Leunus van Lieren is ook nog eens de man die aan de basis staat van het succes van Dinja van Liere.

Met Leunus van Lieren en Thamar Zweistra heeft Studio Herning twee mensen in de studio op De Valkenburghoeve in Oosterbeek die fris terug komen uit Herning en alles kunnen vertellen over hoe het daar was.

Stal Hexagon: de Grand Prix-stal bij uitstek

En dat niet alleen: we overdrijven niet als we zeggen dat Stal Hexagon dé Grand Prix-stal van Nederland is. Hoeveel Grand Prix-paarden Leunus van Lieren precies gefokt heeft, durven we niet te zeggen. Het zijn er veel, heel veel (in 2017 – toen Van Lieren Fokker van het Jaar werd – waren het er 20). Van Lieren is ieder geval de Nederlandse fokker met de meeste Grand Prix-paarden achter zijn naam.

Leunus van Lieren met Hexagon’s Ich Weiss. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl

Voor Thamar Zweistra geldt dat zij (hoogstwaarschijnlijk) de amazone is die de meeste paarden in de Grand Prix heeft gestart. Ice de Jeu, die net vóór Herning zijn debuut maakte in de koningsklasse (met een nette 66%) brengt de stand op 31 in de zwaarste klasse uitgebrachte paarden.

Dinja van Liere leerde bij Van Lieren Grand Prix rijden

En dat is niet alles. ‘Onze’ bronzen Dinja van Liere leerde de kneepjes van het vak op Stal Hexagon. Eind 2011, begin 2012 ging Dinja van Liere voor Stal Hexagon werken. Ze kwam voor lessen bij Thamar Zweistra, maar Van Lieren merkte al snel het talent van de Zeeuwse op en nam haar in dienst. Stal Hexagon staat dus aan de basis van het succes van Dinja van Liere vandaag de dag.

Indrukwekkende line-up

En daarmee hebben we een nog indrukwekkendere line-up samengesteld voor Studio Herning. Presentatrice Annette van Trigt krijgt ook Hans Peter Minderhoud (ook net terug uit Herning), Tineke Bartels, Britt Dekker én de (kleindochter van) fokker van de kersverse Wereldkampioen Glamourdale aan tafel.

Dus: mis het niet! Morgenavond wordt hét dressuur-tv-feest van het jaar. Studio Herning is GRATIS te bekijken op Horses.tv. En er zijn ook nog een paar allerlaatste kaarten beschikbaar!

Lees hier meer

Studio Herning is een productie van ClipMyHorse.tv en Horses.nl, mede mogelijk gemaakt door Primeval