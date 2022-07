Geen historische eerste start op WK dressuur voor Kroatië: Karen Pavicic trekt zich terug

Er wordt geen geschiedenis geschreven voor Kroatië. Het land zou voor het eerst in de geschiedenis vertegenwoordigd worden op een WK dressuur maar hun individuele ruiter heeft afgemeld. De in Canada geboren Karen Pavicic kwalificeerde zich met Totem (v. Totilas) voor het WK dressuur. Helaas heeft de combinatie zich teruggetrokken omdat Pavicic het teveel gevraagd vindt van haar tienjarige paard. Kroatië moet dus nog even wachten op een eerste WK-start.

Karen Pavicic schrijft dat het een moeilijke beslissing was. ‘Na heel veel nadenken en overleg heb ik besloten om niet van start te gaan op het WK dressuur in Herning, Denemarken. Het zou een grote eer zijn maar ik heb besloten dat het nog niet onze tijd is. Het zou veel vragen van mijn pas tienjarige paard en de weinige ervaring die Totem heeft op internationaal Grand Prix niveau. Ik voel echt dat het het beste is voor Totem om dit grote kampioenschap over te slaan. Ik twijfel er niet aan dat hij snel genoeg een internationale ster wordt,’ aldus Pavicic.

Bron: eurodressage