Gertjan van Olst in slotuitzending Studio Herning

De eigenaar van de WK-zilveren en dubbel gouden Glamourdale, Gertjan van Olst, komt aanstaande zondag naar de slotuitzending van Studio Herning. En voor Gertjan van Olst, van huis uit eigenlijk springman, staat er aanstaande zondag ook nog wat op het spel. Beauville van Maikel van der Vleuten, die na de derde ronde individueel 9e staat, is namelijk het geesteskind van de hengstenhouder uit Den Hout.

Het paard dat er individueel het beste voorstaat (9e) van de Nederlanders, Beauville Z N.O.P. van Maikel van der Vleuten, is ontstaan dankzij Gertjan van Olst. Beauville werd gefokt door Pascal en Monique Habets uit Kerkrade. Maar geestelijk vader van de combinatie Bustique met moeder Wrinton (Jumpy des Fontaines x Andiamo) is eigenlijk Gertjan van Olst. “Ik heb Pascal Habets altijd geholpen met de hengstenkeuze en Bustique op die Jumpy des Fontaines-merrie was een supercombinatie. Als jaarling heb ik Beauville gehad en na een jaar weer doorverkocht”, zei Van Olst daarover in een eerder interview.

Rob Ehrens, Albert Voorn en Marcel Dufour

Maar niet alleen Gertjan van Olst is zondagmiddag op de Valkenburghoeve in Oosterbeek. Bij presentatrice Annette van Trigt schuiven ook voormalig bondscoach Rob Ehrens, voormalig topruiter Albert Voorn en onze eigen Marcel Dufour aan. Dat belooft een topuitzending.

