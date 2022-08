Groen licht voor TeamNL Paradressuur: Wereldranglijst schept verwachtingen

Het WK in Herning is inmiddels van start gegaan en we hebben al mogen genieten van paardensport op mondiaal niveau. De paarden van NLO-WVM-Team NL Para Dressuur hebben zojuist alle vier groen licht gekregen in de veterinaire keuring en dat betekent dat ook dit oranjekwartet er klaar voor is! De topposities van de TeamNL-leden Paradressuur op de FEI-wereldranglijsten scheppen bovendien hoge verwachtingen voor dit kampioenschap.

Het startsein heeft zojuist geklonken tijdens de veterinaire inspectie; alle paarden van het NLO-WVM-Team NL Para Dressuur zijn goed door de keuring gekomen. Aan het einde van de middag mogen de combinaties in de baan trainen om zo ook de paarden kennis te laten maken met de indrukwekkende entourage. Morgen zal de strijd losbarsten, een mooi moment om te kijken hoe de teamleden ervoor staan op papier.

Sanne Voets ‘leading lady’

De FEI-wereldranglijsten zijn gebaseerd op de resultaten dieeen combinatie paard en ruiter/amazone heeft behaald over het afgelopen kalenderjaar. Sanne Voets bezet de tweede plaats in de FEI Para Dressage World Individual Ranking, die wordt bepaald over alle Grades. In de ranking toegespitst op Grade IV staat Voets ruimschoots aan de leiding en Demi Haerkens vinden we in deze lijst op positie negen. Frank Hosmar bezet de 7de plek op de individuele ranglijst over alle Grades en in de ranking voor Grade V bezet de ruiter de derde tree. Lotte Krijnsen pakt precies een top 10-positie in de FEI-wereldranglijst van Grade III.

Demi Haerkens maakt debuut

De routiniers Sanne Voets en Frank Hosmar zadelen respectievelijk Demantur RS2 N.O.P. (v.Vivaldi, eigenaar RS2 Dressage Center de Horst) en Alphaville N.O.P. (v.Sandreo, eigenaar F. Hosmar en A. Hosmar-Keekstra). Lotte Krijnsen zal zich in de strijd mengen met haar merrie Rosenstolz (v.Rotspon, eigenaar familie Krijnsen) en het wordt een primeur voor Demi Haerkens; zij maakt in Herning haar debuut op een internationaal kampioenschap met EHL Daula (v.Gribaldi, eigenaar EHL Horses, P. Swinkels, R. Swinkels en B. Ugen).

Lat ligt hoog voor NLO-WVM-TeamNL Para Dressuur

In 2018 werd het Nederlandse paradressuurteam gehuldigd als wereldkampioen en in Herning gaan zij ongetwijfeld hun uiterste best doen om dit huzarenstukje te herhalen. Bij de bekendmaking van de Nederlandse afvaardigingen werd duidelijk dat bondscoach Joyce van Rooijen – Heuitink de lat hoog heeft liggen: “De insteek is een teammedaille en daarbij directe kwalificatie voor de Paralympische Spelen in Parijs. Daarnaast hoop ik ook met een aantal individuele medailles thuis te komen met deze sterke Ploeg.”

Bron: KNHS