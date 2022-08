Harrie Smolders: ‘Kippenvel van Jurs rondje’

Harrie Smolders was vandaag de laatste starter voor Nederland op het WK springen in Herning. Hij leek met Monaco N.O.P. (v. Cassini II) de derde foutloze rit voor Nederland op het scorebord te zetten, maar in het zicht van de haven ging het mis. De balk van de voorlaatste hindernis, een steilsprong die listig opgesteld stond na de sloot, viel.

“We hebben goede zaken gedaan vandaag, we stijgen van plek acht naar plek vier”, vat Harrie Smolders de dag samen. “Mijn collega’s reden fantastisch, ik kreeg kippenvel van Jurs rondje, fantastisch wat hij weer presteerde vandaag”, vervolgt Smolders.

Onze kant opvallen

“Over mijn eigen prestatie kan ik zeggen dat ik hoopte op een nulronde. De vorm is goed maar het moet nog even onze kant opvallen. Ik hoop dat dat morgen gebeurt. We moeten proberen deze lijn door te trekken naar morgen. Morgen is weer een nieuwe dag. De vorm op het voorterrein is ook goed, het moet gewoon nog een keer goed vallen in de ring.”

Bron: KNHS