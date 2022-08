Harrie Smolders: ‘Monaco sprong heel solide’

Harrie Smolders en Monaco N.O.P. zijn in de finaleronde van het WK geëindigd op plaats 14 nadat de zoon van Cassini II, die wederom met veel inzet en geweldig sprong, de uitsprong van de dubbel toucheerde en de gele balk in het zand viel. Daarmee eindigt het WK voor het duo op plaats 14. Weer een topprestatie voor een van de beste combinaties van de wereld van het moment.

“De balk lag eraf, dat is jammer. Monaco sprong toch weer solide, ik voelde op de uitsprong van de driesprong al dat hij al iets van me afsprong, en dat moest ik op het einde van de combinatie met een fout bekopen. Monaco heeft fantastisch gesprongen, maar afgezien van de vrijdag, net niet dat niveau aangetikt om individueel een hoofdrol te spelen, maar toch een heel solide kampioenschap. We kwamen om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen, we nemen team-zilver mee naar huis, we moeten tevreden zijn”, vertelt Smolders.

Bron: KNHS