Harrie Smolders: ‘We hebben de start een beetje gemist vandaag’

Anchorman Harrie Smolders ging als laatste TeamNL-ruiter van start. Op hindernis 4, een oxer, maakte Monaco N.O.P (v. Cassini II) een ongebruikelijke voorbeenfout, waardoor de witte plank viel en er vier strafseconden op het scorebord verschenen. Onverschrokken en in een vlot tempo voltooide Smolders zijn rit verder foutloos, in een snelle tijd van 82.12. Daarmee staat Smolders net voor Sanne Thijssen in het tussenklassement.

Harrie baalde van zijn rondje: “We hadden er één af, dat is in een kampioenschap altijd spijtig. Ik weet niet precies waarom de balk viel, hij sprong te laag, dat weet ik wel”, lacht Smolders zuur. “Het tempo was goed, ik heb niet super agressief gereden, maar wel vlot om een goed resultaat te hebben.”

Gelijk achter de feiten aan

”Ik mikte op een top tien positie, dat is niet gelukt. We hebben de start een beetje gemist vandaag en lopen gelijk achter de feiten aan. De paarden sprongen wel goed, we moeten het nu van de inhaalrace hebben. Op naar morgen en overmorgen.”

