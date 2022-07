Henk Nooren maakt Franse afvaardiging WK bekend: ‘Er zijn nog zes goede teams’

Twee weken voor de start van het WK in Herning heeft ook de Franse Federatie de teams bekend gemaakt die afreizen naar Denemarken. Henk Nooren, chef d'équipe van het springen, reist met een ervaren team af. Nooren kan onder meer rekenen op de ervaring van Simon Delestre en Kevin Staut. Waar het goud bij de dressuur op voorhand al vergeven is, mochten er geen gekke dingen gebeuren, is dit bij het springen heel anders. Verschillende landen presteerden sterk tijdens de landenwedstrijden en de strijd om het goud ligt nog volledig open.

‘We hebben de combinaties getest op verschillende landenwedstrijden en CSI4- en 5* concoursen. We hebben alle opties opengehouden tot de laatste Nations Cup. Ik denk dat iedereen die het Franse team volgt deze samenstelling wel had verwacht. We hebben een erg goed team maar we strijden tegen vijf á zes andere goede teams. We gaan voor een teammedaille én een individuele medaille,’ aldus Henk Nooren.

Het volledige Franse team bestaat uit:

Mathieu Billot met Quel Filou 13 (v. Quidam’s Rubin)

Grégory Cottard met Bibici (v. Norman pre Noir)

Simon Delestre met Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead)

Julien Epaillard met Caracole de la Roque (v. Zandor Z)

Kevin Staut met Viking d’la Rousserie (v. Quaprice Bois Margot)

