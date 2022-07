Alex van Silfhout maakt team WK Herning bekend

Op stal bij Jos Lansink maakte technisch directeur Iris Boelhouwer vandaag samen met de bondscoaches de definitieve selecties voor het WK bekend, dat van 6 tot en met 14 augustus in het Deense Herning wordt verreden. Bondscoach Alex van Silfhout heeft Dinja van Liere, Marieke van der Putten, Emmelie Scholtens en Thamar Zweistra opgesteld in zijn dressuurteam.

Bondscoach Alex van Silfhout ziet zeker kansen voor zijn team amazones. “We hebben zeker geen heel ervaren combinaties in het team, maar als ik naar de prestaties tijdens de CHIO’s van Rotterdam en Aken kijk heb ik er vertrouwen in. Alleen Emmelie Scholtens heeft WK ervaring, maar reed toen wel een ander paard. Voor haar paard Indian Rock wordt het zijn eerste grote kampioenschap. Dinja van Liere reed vorig jaar het EK en was reserve in Tokio, maar ook voor haar paard is het een debuut op een kampioenschap. Marieke van der Putten en Thamar Zweistra debuteren beide op een internationaal kampioenschap.”

Top 6 zeker haalbaar

“Om ons te kwalificeren voor Parijs 2024 moeten we bij de top 6 rijden, dat is zeer zeker haalbaar. Denemarken is voor mij de grote favoriet en dan Duitsland, daarachter zijn meerdere landen die strijden om de volgplaatsen.”

Team Herning

Dinja van Liere

Hermes (Hengst, KWPN, donkerbruin, 2012, v. Easy Game)

Eigenaar: Joop van Uytert

Reservepaard

Hartsuijker (Ruin, KWPN, vos, 2012, v. Johnson)

Eigenaar: Jan Pieter Dalsem

Marieke van der Putten

Torveslettens Titanium RS2 (Ruin, DWB, donkerbruin, 2012, v. Totilas)

Eigenaar: Jacques Lemmens en Saskia Lemmens-Reijnen

Emmelie Scholtens

Indian Rock (Hengst, KWPN, bruin, 2013,v. Apache)

Eigenaar: Ad Valk en Black Horses BV

Thamar Zweistra

Hexagon’s Ich Weiss (Hengst, NRPS, schimmel, 2013, v. Rubiquil)

Eigenaar: Stal Hexagon BV

1e reserve:

Denise Nekeman

Boston STH (Hengst, donkerbruin, 2006, v. Johnson)

Eigenaar L.F Nekeman

2e reserve

Karen Nijvelt

Elysias (Ruin, zwart, 2009, v. Jazz)

Eigenaar: Niels Leenaars, Karen Nijvelt en Twan van Woensel

Bij de dressuur reist geen reservecombinatie af naar Herning.

Alex van Silfhout met Thamar Zweistra, Emmelie Scholtens, Marieke van der Putten en Dinja van Liere. Foto: Horses.nl

Bron: Persbericht KNHS