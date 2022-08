Dinja van Liere in NOS Langs de Lijn: ‘Ik hoop ook nu bij de beste drie te eindigen’

Dinja van Liere kwam gisteren aan het woord in het programma NOS Langs de Lijn. Daarin vertelde de amazone over haar zenuwen, over Hermès, de plannen voor de Olympische Spelen in 2024, maar natuurlijk ook over haar verwachtingen voor de Grand Prix Spécial. "Ik heb nu al laten zien dat we bij de beste drie kunnen eindigen en dat hoop ik morgen (maandag, red.) ook te doen kunnen doen. Dan worden de eerste medailles uitgereikt, dus ik hoop heel erg bij de beste drie te eindigen."

“Ik was best wel zenuwachtig. Zeker op de eerste dag is het spannend hoe het gaat, maar ik was wel tevreden met mijn resultaat. Ik wilde het liefst nog iets beter, ik had nu nog twee kleine dingetjes”, vertelt Van Liere over haar Grand Prix.

“Ik wilde zelf heel graag de eerste dag starten. Voor Hermès is dat fijner. Hij is een gevoelig paard en hij laadt zich best wel op tijdens de proef, dus als ik er een dag tussen heb zitten voor hij weer opnieuw moet presteren, kan hij een dagje ontspannen en het rustig aan doen.” De amazone vervolgt: “Qua team kwam dit voor iedereen als een verrassing en mensen vroegen zich af hoe het zat, dus er is veel over gepraat.”

Luister hier het hele fragment (vanaf 5 minuten).