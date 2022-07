Duits team WK Herning: Klimke, Wandres, Werndl en Werth

Ingrid Klimke, Frederic Wandres, Benjamin Werndl en Isabell Werth gaan Duitsland vertegenwoordigen op de Wereldkampioenschappen in Herning. De DOKR heeft een week voordat de definitieve teamsamenstelling bekend moet worden gemaakt, de shortlist gepubliceerd. Daarmee is dus al zeker welke vier ruiters naar het Deense Herning zullen afreizen, maar het blijft nog even de vraag welke paarden Wandres en Werndl meenemen.