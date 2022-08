Frederic Wandres trekt Duke of Britain op valreep terug, geen Spécial voor Van der Putten

Frederic Wandres heeft vanmorgen in overleg met Klaus Roeser, de Chef d'Equipe van het Duitse team, besloten Duke of Britain FRH (v. Dimaggio) niet aan de start te brengen in de Grand Prix Spécial. Hoewel Marieke van der Putten in de Grand Prix op plaats 31 eindigde en in principe de GPS zou mogen rijden, werd de wijziging te laat doorgegeven om nog een reserve te kunnen doorschuiven.

“We hebben die beslissing genomen na de ochtendcontrole. Het is jammer voor Frederic en het team, maar het welzijn van het paard staat voorop”, aldus Roeser. Wandres en de veertienjarige Brits-gefokte Hannoveraan kregen in de Grand Prix wat ongebruikelijke fouten in de galoptour en volgens zijn ruiter voelde hij wat mat aan. Wandres reed hem daarom, naar eigen zeggen, niet helemaal voluit.

Bron: Pferd Aktuell/Horses.nl